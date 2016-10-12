近日，在跨年晚会期间，罗晋和唐嫣合体给现场的观众朋友们发糖，不过摄像机拍到的二人小动作，才是真的发糖啊!【详细】
近日，张艺兴机场照曝光。据悉，这一次张艺兴好像买了很多红参，网友还调侃说他好像搬空了免税店。看到张艺兴买的居然是红参，分分钟让人觉得老干部上线呀。【详细】
2017年1月4日，著名导演何群追悼会举行，张艺谋、陈凯歌、陈宝国等现身。12月31日凌晨3时，著名导演何群因肺炎引起心脏衰竭不幸去世，享年61岁。【详细】
1月3日晚，卓伟发文称“最后一位大牌女星终于脱单了”，引发不少网友的猜测。不久后，一名微博网友在评论区留言称是李冰冰，获得卓伟的转发，卓伟还笑侃这位网友要“截胡”。【详细】
王思聪迎来29岁生日，他在马尔代夫包下海岛，1月3日晚举办生日派对。不少富二代网红参加派对，场面气派堪称“王的盛宴”。【详细】
《我们的挑战》一言不合就上演冲浪美食。小岳岳迎风逆浪吃东西，被吹得“嘴歪眼邪”，面汁酱料翻飞。阮经天被牛奶麦片噼噼啪啪轰炸，频频“吐奶”。【详细】
《跨界喜剧王》某期节目中，秦岚搭档男演员演小品。然而有网友发现秦岚被男演员当众袭胸。接下来有一幕，秦岚要扇男演员耳光，秦岚扇了两下，一次有节目配音，啪的一声【详细】
王思聪《小葱秀》被问及有没有被虹桥一姐逮住过，他表示自己并没有，并霸气回应，不是因为自己不红，而是自己上的是商务登机楼 !小编脑海里想起王健林的霸气话语“小目标”，有老爹的风范。【详细】
本季彝歌会以“让歌声起舞，让梦想翱翔”为主题，音乐真人秀吸纳更多民族音乐文化新元素，发现更多优秀音乐人才，推动民族原创音乐发展。【详细】
网络直播如日中天的时代，直播吃饭、直播游戏、直播化妆....衍生出了一批又一批的网络红人，同样是网红，因为旅游而走红的这两位高颜值妹子。【详细】
开年大剧一向是各大卫视必争之地，2017年开年大戏古装依旧独领风骚，年代剧扎堆，都市时尚紧随其后。【详细】
《孤芳》曝大婚海报，钟汉良Baby良缘夙缔佳偶天成，甘婷婷孙艺洲如鼓琴瑟并蒂荣华。【详细】
截至12月23日，2016年内地电影票房突破453亿元，艰难超过去年440.69亿元的全年总票房。【详细】
刘涛、蒋欣、王子文、杨紫、乔欣不同的表情状态表现出命运在经历着不同阶段的考验。【详细】
看电影前去豆瓣看看评分，看完电影后到猫眼写写评价，如今已成为不少网络“新世代”的观影习惯。在开放的平台上与友邻交流感受、分享观点【详细】
1月4日消息，据台湾媒体报道，任贤齐远赴阿根廷参加越野摩托车世界大赛，结果当地时间1月3日骑到第二赛段快要终结时，却不幸发生撞车意外。比赛后半，小齐的摩托车失控撞大树【详细】
开唱一个小时后，黄牛手上基本就没票了，就算你有钱，也买不到进场的通行证！【详细】
2016年12月30日晚，“幻乐一场”演唱会在上海举行。这场华语乐坛盛宴吸引众多歌迷前来朝圣，包括章子怡、陈奕迅、梁朝伟刘嘉玲夫妇、赵薇、彭于晏、海清在内的众多明星【详细】
近期，网络上的一段视频引起了网友们的关注。王思聪在脱口秀节目中曝出王菲演唱会天价票的惊人内幕。【详细】
王菲演唱会在即，其为演唱会拍摄的纪录片也在网络中曝光。其中，女儿窦靖童在演唱会排练过程中惊喜现身，母女二人热情拥抱，互动场面温情动人，一旁的工作人员也被感动。【详细】