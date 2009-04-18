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大话娱乐圈
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女星越漂亮 富豪老公长得越“杯具”？
(01月25日)
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2009年度娱乐语文
(12月31日)
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全球网民最关注MJ 内地网民最爱搜开心网
(12月03日)
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娱乐语文
(10月30日)
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《东方天使》全国7进5决赛今晚拉开序幕
(10月02日)
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法国新娘感受中国民族婚庆文化
(09月12日)
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男子以掌握裸照为名短信敲诈88位艺人(图)
(08月09日)
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媒体揭"快女"设计方案：丝袜评委、贡米、曾轶可
(07月25日)
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侯耀文遗产案不公开审理遭拒 下周四公开开庭
(07月25日)
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侯跃文案第三被告郭晓小：网友不要骂街
(07月25日)
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焦裕禄外孙参加选秀惹争议：靠革命后代身份?
(07月25日)
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法第一夫人献声曼德拉生日音乐会
(07月19日)
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贾斯汀与杰西卡恋情告急 传因女方太黏糊
(07月05日)
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李民浩广州做宣传 想与周润发章子怡合作
(07月05日)
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梅根-福克斯批评《变形金刚》导演被轰忘恩负义
(07月05日)
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乐易玲不否认谢安琪将拍电影《恋爱达人》
(07月05日)
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乔任梁上海见面会上致敬偶像迈克尔-杰克逊
(07月05日)
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蓝正龙陈乔恩床上拍吻戏 环境好都说舒服
(07月05日)
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台湾MTV频道改版 卢广仲送西瓜祝收视长红
(07月05日)
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郑欣宜遵亡母遗训买楼保值 购百平米安乐窝
(07月05日)
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梁洛施被曝努力拼二胎 和老公李泽楷很幸福
(07月05日)
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张庭18年前旧事被重提 指第一次献给宋逸民
(07月05日)
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阿娇：陈冠希道歉太迟 不过希望他过得好好的
(06月07日)
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<新白娘子传奇>观音饰演者阮虔芷:台湾的冯小刚
(05月19日)
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阿娇豪门梦断 北上疗伤
(04月18日)
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谢婷婷驯服安志杰 贴身服侍任劳任闹(组图)
(04月18日)
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黄立行强黄维德生意 自曝为蔡依林介绍对象
(04月18日)
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吴绮莉找吴君如探口风 成龙私生女认祖归宗？
(04月18日)
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周华健:"李宗盛有好多女友! 辣妹探望张震岳"
(04月18日)
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邓丽君经典金曲音乐会全国巡演在京拉开帷幕
(04月18日)
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